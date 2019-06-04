Новый глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

Брюссель, 4 июня. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие в переговорах контактной группы в Минске. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский отметил, что украинская сторона намерена выдвинуть ряд предложений на предстоящих переговорах в Минске. По его словам, эти предложения будут касаться прекращения огня в Донбассе и обмена пленными.

«Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов», — пояснил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что в настоящее время он не хотел бы раскрывать все позиции украинской стороны.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба ВСУ. Хомчак является уроженцем города Ровно, который расположен на Западной Украине. Подразделения ВСУ под командованием Хомчака попали в окружение в Иловайске в 2014 года.