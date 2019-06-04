В Госдуме с иронией отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам с РФ

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал глава украинского государства на встрече с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Первый заместитель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей иронично заметил, что заявления официального Киева стоит рассматривать сквозь призму существующих политических реалий.

«Мы хватаемся за любое высказывание так, как будто так зависим от Украины настолько, что обязаны комментировать любое ее заявление. Дежурное ли это заявление или некий поворот в поведении Украины и переговоров с ней — покажет время», — говорит парламентарий.

В целом российский политик приветствовал желание украинских властей хотя бы частично восстановить нормальные дипломатические отношения с нашей страной.

«Что плохого в том, что Киев это скакал? Хорошо, если там на самом деле так думают», — рассуждает депутат Госдумы.

В заключение он с сожалением констатировал, что Зеленский в той или иной степени вынужден ориентироваться на украинских радикалов. Если официальная власть готова идти на контакт, то националисты по-прежнему будут придерживаться взглядов бывшего президента Украины Петра Порошенко.