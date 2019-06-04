НАТО и Украина проведут дополнительные учения в Черном море

Брюссель, 4 июня. НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море в июле, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО оказывает Украине поддержку и политическую, и практическую. По его словам, более 40 миллионов евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Кроме того, добавил генсек альянса, союзники НАТО помогают в обучении ВСУ.

«И мы продолжим развивать сотрудничество с Украиной», — резюмировал он.

Украинский президент в свою очередь выразил надежду на возобновление работы комиссии НАТО — Украина. Комиссия была оставлена после демарша Будапешта, который был недоволен проводимой украинскими властями языковой политикой в отношении венгерской общины в Закарпатье.