Православная делегация из Сербии подарила икону Девы Марии храму в Дамаске

Дамаск, 6 июня. Патриарх Сербской православной церкви Ириней и сопровождающая его делегация посетили Патриарха Антиохийского и всего Востока, главу Сирийской греческой православной церкви Иоанна Х (Язиджи) в монастыре святого Фекла в городе Маалюля в провинции Дамаск.

Патриарх Ириней в ходе своей торжественной речи заявил, что монастырь сильно пострадал от разрушений и вандализма, вызванных действиями террористических организаций, штабы которых располагались вдоль дороги, ведущей к монастырю.

Патриарх Ириней отметил, что то, что он увидел во время своего визита в Сирию, подтверждает, что «вера и любовь сирийского народа внесла неоценимый вклад в восстановление страны».

Со своей стороны настоятель монастыря святого Фекла, архимандрит Матфей Ризк подтвердил приверженность сирийских жителей своему городу, указав, что они до сих пор говорят на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос. В честь праздника Ризк подарил гостю пастырскую палку.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

В свою очередь гость подарил монастырю копию иконы Девы Марии, взятую из сербского патриархата в Косово. Группа детей из школ Маалулы исполнила народные песни на арамейском языке на площади возле монастыря, тексты которых прославляют родину и ее защиту.

В рамках своего визита Патриарх Сербский и Патриарх Иоанн X также посетили монастырь Сейдной и Храм святых Сергия и Вакха. Патриарх Ириней выразил восхищение приветствием жителей Сейдной, отметив, что он смог почувствовать любовь, которую дарят сердца жителей этого города.

Патриарх Ириней подарил монастырю икону и подчеркнул важность Фефронии Набхан, главы монастыря Богоматери Сейдной. Он оценил решимость и стремление местных жителей остаться в своем городе, несмотря на террор, он похвалил их за решимость восстановить то, что было уничтожено терроризмом в ходе военных действий.