Бандиты «Ан-Нусры»* превратили похищения в Идлибе в прибыльный бизнес

На территории сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, продолжаются похищения людей. Действуя от имени созданного террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» «правительства национального спасения», боевики увозят людей посреди бела дня.

На территории идлибской зоны деэскалации, где действуют порядки, установленные «Ан-Нусрой», нет никаких настоящих правоохранительных органов — городские и поселковые советы, наспех созданные боевиками, неспособны обеспечить безопасность мирным жителям. С «Тахрир аш-Шам», чьи боевики похищают людей «из идейных соображений» — якобы только сторонников Дамаска и врагов «свободной Сирии» — конкурируют многочисленные местные банды. Этих интересует лишь то, сколько можно получить денег за похищенного человека.

Примеров внезапных похищений людей в зоне деэскалации — масса. Только за последнее время стало известно о двух похищениях. 28 мая адвокат Ахмад Рашид был похищен боевиками «Тахрир аш-Шам» из своего офиса в Дарат-Изза. Двое очевидцев, пытавшихся помешать похитителям, получили по пуле, к счастью, оставшись в живых.

3 июня активист сирийской оппозиции Ясид ад-Даду был похищен боевиками в Кафр-Авиде на юге Идлиба и увезен в неизвестном направлении. Его дом и имущество были разграблены.

Из этого очевидно, что не могут чувствовать себя в безопасности даже принципиальные враги Дамаска. Такие случаи были и раньше — в феврале боевики «Ан-Нусры» схватили в провинции Алеппо и увезли в неизвестном направлении сирийского оппозиционного журналиста Маджида аль-Омари . Неясно даже, что вызвало гнев боевиков, однако с тех пор об аль-Омари не слышно.

Другого активиста оппозиции похитили в апреле, ворвавшись в его дом в городе Сармада. Полученное от «правительства национального спасения» «свидетельство о благонадежности» — нечто вроде паспорта, который обеспечивает относительно безопасное существование на подконтрольной боевикам территории — не помогло активисту, его избили, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам местных жителей, за этим похищением стоит главарь секретной «бригады безопасности» «Тахрир аш-Шам» Абу Хаттаб, а люди в городах и поселках пропадают практически каждый день.

В прошлом «Ан-Нусра» неоднократно похищала и сирийских, и иностранных журналистов. Независимый американский журналист Тео Паднос, который выступал в поддержку врагов президента Сирии Башара Асада, был похищен «Ан-Нусрой» и провел в плену два года. Стоит отметить, что он дважды сбегал от своих похитителей, однако направлялся не на подконтрольные Дамаску территории, а к боевикам «Свободной сирийской армии» — которые немедленно возвращали его «Ан-Нусре». Вместе с ним держали Мэттью Ширера, который ради выживания принял в плену ислам и в 2013 году смог стать первым человеком с Запада, которому удалось сбежать от «Аль-Каиды»1. Ширер, кстати, обвинил Падноса в том, что тот пытался предупредить боевиков о планах побега.

Немецкая журналистка Янина Финдайзен была похищена боевиками в 2015 году и даже родила в плену ребенка. Впоследствии ее удалось освободить при содействии Катара, как и японского журналиста Дюзмпея Ясуду. А вот в 2016 году в Кафр-Набале в Идлибе двое сирийцев, сотрудники радиостанции, были похищены боевиками прямо во время прямого эфира.

Похищения, совершаемые как с политическими, так и с криминальными целями, давно стали выгодным бизнесом, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что похищения людей приняли в Идлибе столь массовый характер, что даже боевики «Ан-Нусры» задумались о том, чтобы пресечь это.

«Бизнес, связанный с похищением людей, неплохо налажен в Идлибе. Им занимаются некоторые группировки и даже некоторые члены группировок, которые формально подчиняются «правительству национального спасения», но воспринимают его как «крышу», с помощью которой могут продолжать вести этот бизнес», — объяснил Рожин.

По словам собеседника ФАН, из-за отсутствия в Идлибе нормальных властных и силовых структур все попытки хотя бы сдержать эпидемию похищений окончились неудачей.

«Даже оперативный штаб «Тахрир аш-Шам» в Идлибе заявлял, что «надо бороться с ростом криминала в центральных районах провинции» — их беспокоило, что это создает питательную почву для деятельности «спящих ячеек» ИГИЛ1 (запрещено в РФ) — то есть даже «Ан-Нусра» выступала по этому поводу. Однако в силу материальной заинтересованности и отсутствия единой полиции, общего порядка, о серьезной борьбе говорить не приходится, поэтому такие события как похищения и грабежи для Идлиба вполне типичны — такой уж регион», — сказал эксперт.

При этом политическое противостояние между группировками в Идлибе позволяет боевикам грабить других — «полицейские» и «разбойники» постоянно меняются ролям, в зависимости от того, на чью землю забредут.

«Что касается политической составляющей — «правительство национального спасения» используется как прикрытие для отдельных отрядов, претендующих на правоохранительные функции — они используют для борьбы с конкурентами, для захвата оружейных комнат, захвата техники, лагерей, иногда захвата зарвавшихся полевых командиров из-за коммерческих отношений или идейных конфликтов — их можно задержать, арестовать. Все это — бандитские разборки, участники которых пытаются позиционировать себя как власть, но это превращается в игру в «полицейского», который сегодня кого-то задерживает, а завтра хватают его. Такая анархистская система к реальной деятельности правоохранительных органов имеет мало общего», — подвел итог Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.