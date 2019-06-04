Пушков прокомментировал шутку Зеленского про «лучшего президента»

Москва, 4 июня. Сенатор Алексей Пушков надеется «убедиться на деле», что новый президент Украины Владимир Зеленский превосходит своего предшественника Петра Порошенко.

Ранее на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе украинский лидер пошутил, что новый президент «лучше старого». Пушков заметил, что пока это лишь слова.

«Иначе получится, как в известном анекдоте: «Я лучше, чем Порошенко! — Чем лучше? — Чем Порошенко». И не более того», — парировал сентатор в своем Twitter.

Как сообщал RT, Зеленский встретился с Юнкером, они пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза. На вопрос, не скучает ли Юнкер по предыдущему президенту Украины, он отметил, не разнимая рукопожатия: «У меня есть новый». После чего рассмеялся.

Выборы президента Украины прошли в два тура. В первом туре никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры голосования — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За первого кандидата отдали свои голоса более 73% украинцев. Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая.