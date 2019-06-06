75 лет высадки в Нормандии: что за операция, кто участвовал, значение, приедет ли Путин

Страны антигитлеровской коалиции готовятся отметить знаменательную дату — 75-летний юбилей высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Эта операция, одна из самых масштабных в истории, стала долгожданным открытием второго фронта против стран нацистского блока (Германии, Италии, Японии и их сателлитов).

Высадка в Нормандии стала первой частью операции «Оверлорд», целью которой был захват союзниками северо-западной Франции. Это означало открытие второго фронта в Европе, чего СССР, принявший на себя основную тяжесть борьбы с гитлеровским нацизмом, добивался с 1942 года.

Однако даже после начала активных боевых действий в Нормандии советско-германский фронт оставался главным фронтом Второй мировой войны. Против СССР было сосредоточено почти в три раза больше войск стан нацистского блока, чем на всех других фронтах. Именно Советский Союз окончательно переломил хребет фашизму, победоносно завершив в поверженном Берлине Великую Отечественную войну.

D-Day — самый длинный день

Вторжение сил антигитлеровской коалиции, осуществленное силами США, Великобритании, Канады и их союзников во Францию, началось 6 июня 1944 года. Это событие получило название День Д (D-Day, Судный день). В литературе День Д иногда называют «самый длинный день», в ходе которого на побережье Нормандии высадились 156 тысяч солдат союзных войск.

Высадка союзников на побережье Нормандии проводилась в два основных этапа. Первый этап — воздушно-десантная операция, в ходе которой в ночь на 6 июня на нормандский пляж десантировались 24 тысячи британских, американских, канадских и французских парашютистов. Второй этап назывался «Нептун», это была морская десантная операция, которая началась в 6.30 утра 6 июня, а также ряд отвлекающих операций, целью которых было ввести гитлеровцев в заблуждение относительно направления главного удара союзников.

Вторжение проходило тяжело, особенно на узком восьмикилометровом участке пляжа «Омаха», где американские войска столкнулись с мощным организованным сопротивлением немецких войск. Именно там союзники понесли настолько серьезные потери, что были готовы отступить. Однако американские десантники смогли прорвать береговые оборонительные позиции гитлеровцев, и наступление союзников продолжилось.

К концу «Дня Д» на британские и американский плацдармы было высажено пять пехотных и три воздушно-десантные дивизии, а также танковая бригада. Союзникам с боями удалось захватить береговую полосу глубиной от трех до пяти километров. В течение следующих суток захваченные плацдармы были полностью освобождены от гитлеровцев.

Высадка морского десанта в Нормандии стала была крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией по одновременному десантированию морем 156 тысяч военнослужащих при поддержке 195 тысяч 700 моряков с одновременным привлечением почти семи тысяч боевых и транспортных судов.

Из высадившихся в Нормандии 156 тысяч военных 73 тысячи были американцы. На британские и канадский плацдармы высадилось 83115 военнослужащих (из них 61715 — британцы).

В операции участвовало 11590 самолетов, которые совершили в общей сложности 14674 самолетовылетов. Потери союзников составили 127 боевых самолетов. В высадке воздушного десанта в течение всего дня 6 июня участвовало 2395 самолетов и 867 планеров. В операции было задействовано 6939 кораблей и судов различного типа и назначения.

К 11 июня 1944 года во Франции уже находилось 326547 военных и 54186 единиц боевой техники союзников.

Потери сторон

Согласно последним данным, в ходе высадки англо-американские войска потеряли погибшим 4,5 тысячи человек (2,5 тысячи — американцы, две тысячи — представители других стран). В целом потери союзников убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен составили около десяти тысяч человек, из которых более 6,5 тысяч были американцами.

Данные потерь гитлеровских войск оценить сложно, по данным историков они составили от четырех до девяти тысяч человек.

В ходе операции погибли от 15 до 20 тысяч мирных жителей Франции, в основном люди стали жертвами бомбардировок союзной авиацией.

Значение операции

Нормандская операция по количеству высаженных войск, задействованных военно-морских и военно-воздушных сил, а также транспортных средств стала самой масштабной операцией во Второй мировой войне на западном фронте и в целом в мировой военной истории. Главой целью операции было создать самостоятельный фронт борьбы в Западной Европе.

Согласно общему замыслу операции «Оверлорд», первая стадия вторжения — операция «Нептун» — в целом была успешно выполнена, хотя занятый союзниками плацдарм оказался вдвое меньше запланированного. Однако в условиях тотального превосходства союзников в воздухе этого хватило, чтобы начать стратегическую наступательную операцию в северо-западной Франции.

Мероприятия в честь юбилея высадки в Нормандии

Торжественные траурные мероприятия в честь 75 годовщины высадки союзников в Нормандии начнутся во Франции в военном некрополе в Колльвиль-сюр-мере. Именно с кадров этого некрополя начинается знаменитый фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана», посвященный высадке в Нормандии.

На побережье, где когда-то развернулись самые кровопролитные бои (это тот самый знаменитый «Омаха-бич»), прибудут ныне живущие ветераны нормандской операции, для которых организован специальный круиз. Там к торжествам присоединятся лидеры европейских стран, а также прибывший с Европу официальным визитом президент США Дональд Трамп. СМИ уже анонсировали участие в мероприятиях президента Франции Эммануэля Макрона, а также премьер-министров Великобритании и Канады Терезы Мэй и Джастина Трюдо.

Известно, что Россия получила приглашение на торжества, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии, об этом со ссылкой на посольство РФ во Франции сообщает РИА Новости.

Напомним, пять лет назад, когда отмечалось 70-летие этой операции, президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в торжественных мероприятиях. Тогда российский лидер провел две беседы с 44-м президентом США Бараком Обамой.

Будет ли Владимир Путин на торжествах в этом году, и кем будет представлена российская делегация, пока неизвестно. Отметим, основные торжества в честь 75-летней годовщины высадки союзников во Франции запланированы на 6 июня, когда в Санкт-Петербурге открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), в котором традиционно принимает участие Владимир Путин.