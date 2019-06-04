Forbes назвал самую богатую женщину в музыкальной сфере

Москва, 4 июня. Американская поп-певица Рианна признана самой богатой женщиной в музыкальной сфере по версии журнала Forbes.

Издание оценивает состояние Рианны в 600 миллионов долларов. При этом Рианне удалось обойти Мадонну, состояние которой составило 570 миллионов долларов.

По данным Forbes, большую часть своих доходов Рианна получила благодаря контрактам с компанией LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, которая является производителем предметов роскоши под брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moet & Chandon и Hennessy.

Рианна и LVMH являются совладельцами косметического бренда Fenty Beauty, который дебютировал в 2017 году. За первые две недели свое работы продажи косметики Fenty Beauty достигли суммы более 100 миллионов долларов. Главным фактором коммерческого успеха бренда Fenty Beauty стала реклама его продукции в Instagram-аккаунте Рианны, на который подписаны более 70 миллионов человек.

Кроме того, Рианна является владелицей компании Savage X Fenty, которая производит нижнее белье. Еще одной весомой статьей доходов Рианны является ее музыкальная деятельность.

Ранее стало известно, что Рианна подала в суд на собственного отца Рональд Фенти. Причиной судебного разбирательства стало использование отцом Рианны брендов Fenty Beauty и Savage X Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, отец Рианны без ее ведома пытался организовать несколько концертов певицы в странах Латинской Америки.