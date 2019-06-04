Роскосмос прокомментировал сообщения о краже в РКК «Энергия»

Королев, 4 июня. Посторонние лица проникли на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве.

По данным Роскосмоса, посторонние лица проникли на территорию предприятия, где пытались похитить имущество.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО РКК «Энергия имени С. П. Королева» в госкорпорации известен», — сообщили в Роскосмосе.

В ведомстве также добавили, что ранее в ряде СМИ появилась информация о краже космического оборудования из РКК «Энергия», однако содержание этих публикаций не соответствует действительности. В Роскосмосе подчеркнули, что материалы по факту несанкционированного проникновения на территорию РКК «Энергия» переданы в правоохранительные органы. В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по данному факту.

РКК «Энергия» базируется в подмосковном городе Королев. На предприятии осуществляется сборка космических кораблей «Союз» и «Прогресс». Кроме того, РКК «Энергия» управляет российским сегментом Международной космической станции.