Устроившие травлю дочери Алсу «гиены» раздувают новый скандал вокруг протеже Пугачевой

Москва, 4 июня. Победившая на песенном конкурсе «Детская новая волна» Алиса Громысова, по данным журналистов, является протеже Аллы Пугачевой.

После скандала на шоу «Голос. Дети», где дочь Алсу Микеллу Абрамову обвинили в нечестной победе, СМИ стали внимательнее следить за результатами подобных конкурсов. И, как пишет издание Super, подозрения были ненапрасны.

Следившие за «Волной» зрители обратили внимание, что излишняя суета наблюдалась вокруг девятилетней Голомысовой. Девочка неплохо выступала на сцене: эксперты оценили ее звонкий голос, однако отметили еще не до конца отточенную технику. В финальный день конкурса юная певица допустила ряд серьезных ошибок: спела, мягко говоря, неидеально.

На фоне провального выступления Голомысовой абсолютным лидером конкурса, по мнению зрителей, был юный белорус Ярослав Соколиков. Ранее его выступления можно было увидеть во втором сезоне «Голос. Дети» — мальчик был членом команды Макса Фадеева.

Многих удивил тот факт, что победа досталась Голомысовой. Объявил победительницу лично Игорь Крутой — глава «Детской новой волны». Мальчик из Белоруссии же получил лишь третье место и утешительный приз — запись песни в студии.

СМИ заинтересовались семьей Голомысовых. Как оказалось, девочка не из бедных. Юное дарование является любимицей Пугачевой, в школу вокала которой некогда поступила. Примадонна даже организовала девочке выступление новогоднем огоньке на Первом канале, а также участие в «Голос. Дети», где протеже добралась до финала.

Однако семья Голомысовой вела себя на конкурсе более, чем скромно. Мать девочки Александра не поет и не мелькает в эфире телевидения. Журналисты предположили, что именно этот факт и покровительство примадонны спасли ребенка от скандала, который раздувают устроившие травлю Микеллы Абрамовой «гиены», как их назвала Алсу.

Ранее певица Валерия предложила запретить детям звезд участвовать в песенных конкурсах.