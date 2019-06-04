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СК РФ возбудил дело об обстреле мечети в Донецке артиллерией ВСУ

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СК РФ возбудил дело об обстреле мечети в Донецке артиллерией ВСУ

Москва, 4 июня. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети, расположенной в Донецке, украинскими военнослужащими. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, во вторник военные Вооруженных сил и национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объекта гражданской инфраструктуры. В СКР подчеркнули, что мечеть в Донецке не является военной целью.

«В это время в мечети собрались не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, для отправления религиозного обряда», — отмечается в сообщении.

В результате атаки, как отметили в ведомстве, поврежден купол здания.

СК РФ возбудил дело об обстреле мечети в Донецке артиллерией ВСУ

Напомним, во вторник стало известно, что украинские военные открыли огонь по мечети имени Ахатя Брагина в Донецке. В этот момент здание было полно людей, празднующих Ураза-байрам. Киевская армия четыре раза попала в купол здания, расположенного на проспекте Маршала Жукова. Отмечавшие религиозный праздник были вынуждены укрыться в подвале.

Глава администрации Куйбышевского района города Иван Адамец рассказал Федеральному агентству новостей, что людям чудом удалось спастись. По его словам, одна из мин упала во дворе мечети рядом с местом, где находились прихожане. Из-за мягкого грунта после дождя боеприпас глубоко вошел в грунт и разорвался внутри, поэтому все осколки полетели вверх.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек. Украинские силовики, несмотря на заключенные минские соглашения, продолжают обстреливать территории республик.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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