Чем обернется авиакатастрофа в «Шереметьево» для гражданской авиации

На прошлой неделе генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая в рамках правительственного часа в Государственной думе, заявил о ряде претензий к Федеральному агентству воздушного транспорта в плане безопасности полетов. Это выступление говорит об одном — в отрасли гражданской авиации в России грядут революционные изменения: замена кадров, учебных программ, программ сертификации аэродромов и подготовки пилотов.

Но «чистка» в авиационных рядах началась еще до выступления Генпрокурора — 24 мая с поста ректора Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева был уволен Сергей Краснов. Именно это учебное заведение выпустило обоих пилотов Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в «Шереметьево».

Федеральное агентство новостей провело расследование пока только по первому факту, озвученному Юрием Чайкой, — качество подготовки российских пилотов.

Не долетали

В России всего три учебных заведения, выпускающих летных специалистов в области гражданской авиации: Московский государственный технический университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и уже упомянутый выше Ульяновский институт гражданской авиации. Все остальное — филиалы эти трех «монстров».

Первым «посыпался» Ульяновск. Планируемая «чистка» назревала давно. По факту проверки Приволжской транспортной прокуратуры в 2018 году выяснилось, что сотни выпускаемых курсантов не могут просто получить диплом из-за того, что не прошли необходимый по программе объем летной подготовки. В переводе на обычный язык — не сделали самого главного: не налетали необходимый объем часов, чтобы им можно было доверить человеческие жизни.

Цифры просто потрясают.

По состоянию на октябрь 2018 года выпускников, не прошедших полную программу летного обучения, было:

Ульяновский институт гражданской авиации — 77 выпускников,

Краснокутское летное училище — 88 выпускников,

Сасовское летное училище — 115 выпускников,

Омский летно-технический колледж — 95 выпускников 2018 года и 47 выпускников 2017 года.

То есть их продолжают обучать уже после выпуска. Естественно, в ущерб будущим выпускникам 2019 года.

На конец мая 2019 года эти цифры стали следующими:

Ульяновский институт гражданской авиации — 1 выпускник 2018 года,

Краснокутское летное училище — 26 выпускников 2018 года,

Сасовское летное училище — 58 выпускников 2018 года,

Омский летно-технический колледж — 95 выпускников 2018 года и 8 выпускников 2017 года.

А через месяц к ним добавятся курсанты 2019 года, которые тоже не долетали из-за того, что пришлось «вывозить» предыдущих выпускников. Получается снежный ком, который растет с каждым годом.

На данный момент транспортная прокуратура подала уже пять исков в Ленинский районный суд города Ульяновска от курсантов Омского летно-технического колледжа с требованием обязать УИГА доучить летать пилотов. Часть из них уже удовлетворена судом — дать всем уже готовым выпускникам необходимую по программе летную практику.

Налет

Программа обучения будущих пилотов тоже вызывает массу вопросов у специалистов в этой области. В СССР существовала такая система подготовки военных пилотов, как ДОСААФ. Это были не профессиональные летчики, а обычные призывники, которые после двухгодичной службы уходили в запас и могли даже не работать непосредственно пилотами. Оставались летчиками в запасе на случай войны. К слову, бывший ректор Ульяновского института Сергей Краснов как раз прошел эту систему обучения.

Так вот, этим летчикам, которые в итоге могли и не летать, а уж тем более им без дополнительного спецобразования (считай: налета на гражданском типе самолета) никто бы не доверил пассажиров, за два года по программе давали порядка 100 часов налета. Первый год — 50 часов на одном типе, второй год — 50 часов на другом. Тренажер в эти часы не включали.

Сейчас же пилоты, от которых будет зависеть жизнь сотен людей, за 4-5 лет обучения должны налетать всего 150 часов. Из них 100 — на одномоторном самолете, 25 часов — на тренажере многодвигательного типа воздушного судна и 25 часов — непосредственно на самом воздушном судне. То есть институты готовят пилотов-профессионалов менее тщательно, чем раньше готовили срочников, которым, вероятно, в жизни и навыки-то эти не пригодятся (и уж ни в коем случае им не доверят жизнь пассажиров).

Но и эти несчастные 150 часов пилоты не набирают. Причина проста — Росавиация не финансирует. В том же Ульяновском институте гражданской авиации просто не хватает техники и средств для осуществления полетов. Пять лет назад планировалось закупить 100 одномоторных самолетов для обучения курсантов. Закупили всего 26, что можно отследить по сайту госзакупок. Потрачено на это было чуть менее 1 млрд рублей. А надо еще 3 млрд. Но откуда взять, если Росавиация их не дает.

Утечка

О том, что Росавиация давно потеряла контроль над авиакомпаниями, ФАН писало еще в августе 2018 года. Те пилоты, которые получили настоящее образование, обладают необходимыми навыками и качествами для безопасной перевозки пассажиров, — бегут из российских авиакомпаний при первой возможности. Причина проста — в 2018 году Аналитический центр при правительстве РФ провел анализ ситуации с рынком труда гражданской авиации.

Вот выдержка из документа.

«Согласно вакансиям российских авиакомпаний, опубликованным на сайтах авиакомпаний в сети Интернет, КВС (командиру воздушного судна. — Прим. ред.) предлагается ежемесячная заработная плата в диапазоне 500,3 тыс. рублей, ВП (второму пилоту. — Прим. ред.) — до 208,8 тыс. рублей. При этом по итогам 2017 года средняя заработная плата КВС составила 344,7 тыс. рублей (от 216,3 тыс. до 449,8 тыс. рублей), ВП — 201,4 тыс. рублей (от 150,8 тыс. до 325,1 тыс. рублей). В сравнении с российским уровнем европейские авиакомпании предлагают КВС в 1,8-2,7 раза выше, чем в России (609–914,8 тыс. рублей / 8–12 тыс. евро в месяц). Наибольший доход наблюдается в Азии. В частности, в Китае заработная плата КВС в 3,9–4,8 раза выше, чем в России (1335,1–1668,8 тыс. рублей / 20–25 тыс. евро в месяц). Компания China Eastern Airlines предлагает КВС среднюю заработную плату 1201,6 тыс. рублей / 18 тыс. долларов США, а также надбавки за полеты сверх нормативного времени».

Соответственно, заработные платы авиакомпаний Арабских Эмиратов и США еще выше — более 20 000 долларов США в месяц. Естественно, что лучшие российские пилоты пытаются уехать в эти страны. Надо отдать должное, Китай с удовольствием их принимает. При этом отпуск у пилотов в Китае, согласно данным Аналитического центра, в среднем на три дня больше, чем в России — 115 дней. В США — 167–180 дней.

Вот еще выдержка из документа.

«Пилотам авиакомпании Российской Федерации полагается основной и дополнительный отпуск, которые при налете свыше 500 часов за год составляют до 70 календарных дней. При работе пилота 6 дней в неделю суммарно получается 112 дней в год. В основном у офисного служащего пятидневная рабочая неделя и 28 календарных дней отдыха. Итоговое количество выходных дней у работника офиса даже без учета праздников выходит на 12 дней больше, чем у пилота».

А ведь усталость пилота может привести к фатальной ошибке. И трагедия будет измеряться не потерянными деньгами, а человеческими жизнями.

Кто в лес, кто по дрова

Если быть честными, данные аналитического центра были приведены именно по заработной плате. А она складывается из оклада и дополнительных надбавок. Сам оклад у пилотов, кстати, невелик. Например, в авиакомпании «Россия» оклад КВС — порядка 70 тысяч рублей, а ВП — 45% от этой суммы. Остальные — доплаты. Но они ненадежны, сегодня есть — завтра нет.

«По специальной оценке условий труда у нас сейчас идут судебные разбирательства, — рассказал ФАН Игорь Морозов, председатель профсоюза летного состава авиакомпании «Россия». — Мы ждали экспертизу специальной оценки условий труда, специально через суд ее затребовали. Потому что нам ее не предоставили. Мы пригласили специалистов, делавших экспертизу, для того чтобы в суде могли дать пояснения. Получив экспертизу, мы не согласились с ней. Поэтому направили письмо в Минтруд. Минтруд потребовал провести повторную государственную экспертизу специальной оценки условий труда. А с самой оценкой условий труда вопрос пока решается».

Дело в том, что специальная оценка условий труда проводится не реже, чем один раз в пять лет. Проводит сама авиакомпания. Росавиация никак это не контролирует. Компании сами приглашают любые экспертные фирмы, поэтому иногда результаты удручающие. Например, в одной авиакомпании вредность труда и бортпроводников и пилотов одинаковая. В другой — у пилотов больше.

В случае с авиакомпанией «Россия» новая оценка показала вредность работы пилота ниже, чем водителя троллейбуса… В связи с чем прибавка с 24% у пилотов упала до 4%. Только вот вопрос: если сломается троллейбус, максимум, что сделает водитель, — выпустит пассажиров вне автобусной остановки. То есть никакого нервного напряжения. А если заглохнет двигатель у самолета? Какое нервное напряжение испытывает летчик?

Почему Росавиация допускает, что вредность работы совершенно одинаковых пилотов, летающих на однотипных самолетах, оказывается разной? И как такое возможно, что у нас водитель троллейбуса оказывается более опасной профессией, чем пилот самолета?

Естественно, опытные пилоты из-за всего этого и бегут в иностранные авиакомпании, а мы получаем выпускников институтов, на чье обучение нет денег. Которых еле-еле натаскали по программе. В результате этого страдает в первую очередь безопасность полетов, о чем и говорил Юрий Чайка. Поэтому, если в ближайшее время Росавиация не изменит своего отношения к подготовке и условиям труда, нас в лучшем случае ждет частичная утрата авиасообщения между городами.