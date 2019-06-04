Сирия, 4 июня. Террористы ИГИЛ1* заявили об убийстве 35 военнослужащих в Ираке в ходе нападения, ВВС Сирии атакуют боевиков в Идлибе. В Хаме правительственная армия обменивается ударами с «Сирийской свободной армией». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали укрепления боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение протурецкой ССА в Хаме.

«Исламское государство1: заявило, что в Ираке убило 35 военнослужащих.

«Сирийская свободная армия (ССА)»: заявила, что уничтожила БПМ правительственных войск и обменялась с САА ударами в Хаме.

Курды: убили пять боевиков ССА в городе Африн в Алеппо.

Провинция Алеппо

Подконтрольный курдам Twitter-канал Afrin Activist сообщает, что в ходе вылазки в районе города Африн курдскими отрядами YPG было ликвидировано пять человек из потурецкой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА).

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), из тюрьмы военной полиции турков сумели сбежать семь боевиков «Исламского государства». Протурецкие боевики из формирования «Щит Евфрата» и «Ахрар аш-Шам» последовали за ними. При задержании были убито два террориста, оставшиеся арестованы.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают наносить удары по укрепления боевиков в горном районе Джебель Аль-Завия на юге провинции, где скрываются отдельные группы «Тахрир аш-Шам» как передает канал Sham News. Авиация Сирии так же атаковала расположения джихадистов рядом с деревнями Аль-Факи и Башун и городом Маарет Ан-Насан на юге провинции, сообщает информагентство Masar Press Net.

Провинция Хама

Протурецкая «Сирийская свободная армия» (ССА) заявила, что якобы уничтожила боевую машину пехоты правительственных сил в деревне Хардана на севере провинции, как сообщает оппозиционный Twitter-канал Masar Press Net. Данная информация пока что нуждается в проверке, так как официальные СМИ не подтверждали потерь.

В районе Тель-Хаваш сирийская армия отбила нападение протурецких боевиков. ССА обстреляла ракетами город, занятый правительственной армией, в ответ на что был открыт ответный огонь по их позициям из артиллеристских орудий. Информация о жертвах среди боевиков уточняется, передает Twitter-канал Halab Today TV.

Ирак

Подконтрольный «Исламского государству» портал «Аль-Амак» передал сообщение, что боевики совершили нападение на иракскую армию к северу от города Багдад. Конвой иракской армии попал в засаду, устроенную в пустыне джихадистами ИГИЛ, которые обстреляли его из автоматов и гранатометов. Убиты и ранены были 35 человек, включая 8 офицеров, несколько автомобилей были взорваны. С 2017 года ИГИЛ в Ираке официально считается побежденным, тем не менее регулярно на севере страны активизируются нападения боевиков. Как правило, страдают районы у города Мосул и Киркук. Деятельность ИГИЛ, зафиксированная в районе Багдада в данном случае является тревожным знаком того что иракцы не особо преуспевают в борьбе со «спящими ячейками».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)