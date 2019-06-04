В Крыму заявили о готовности отразить любую атаку

Севастополь, 4 июня. Вооруженные силы России готовы отразить любую атаку на Крым, заявил во вторник проживающий в Севастополе отставной контр-адмирал Владимир Соловьев. Таким образом он прокомментировал возможный сценарий украинской армии по захвату полуострова.

«Наши системы позволяют нам создавать помехи для ракеты. Мы либо изменим ее курс, либо собьем ее. Мы отслеживаем все объекты, которые могут залететь на нашу территорию. И это не представляет никакой сложности, потому что речь идет о совсем близких расстояниях», — пояснил Соловьев порталу ForPost.

Контр-адмирал также добавил, что многое сейчас зависит от того, смогут ли новые власти Украины начать диалог с Россией, и как они организуют дальнейшую работу. Судить о планах Киева по словам президента Украины Владимира Зеленского пока что очень сложно, поскольку украинский лидер делает противоречащие друг другу заявления. Сначала он говорит, что необходимо в первую очередь думать о людях, а затем — о том, что нужно во что бы то ни стало возвращать потерянные территории. По какому из двух путей в итоге решит пойти Украина, покажет только время.

Ранее сообщалось, что Зеленский, который 4 июня посетил Брюссель, намерен обсудить с западными политиками «стратегию возвращения Крыма». Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер и общественный деятель Вадим Манукян заявил, что подобная риторика чревата потерей доверия избирателей. Он посоветовал украинскому президенту сперва навести порядок в собственной стране и закончить уже гражданскую войну, а уже потом «делиться фантазиями о Крыме».