Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими возмутило украинцев

Двое пьяных полицейских смертельно ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком на Украине.

По данным следствия, нетрезвые правоохранители развлекались стрельбой по бутылкам и банкам. В это время малыши играли на детской площадке в соседнем дворе. Одна из пуль угодила в голову пятилетнему Кириллу. Убийство возмутило украинцев.

«Был выстрел, тогда он упал, и у него потекла кровь со лба. Он упал и тогда Денис его на спину положил», — рассказал один из товарищей ребенка.

Полученная травма оказалась крайне тяжелой. Несколько дней медики боролись за жизнь Кирилла. Хирурги извлекли из его мозга обломки черепа. Достать пулю не представлялось возможным из-за слишком глубокого проникновения. На выходных ребенка доставили в столицу, где находится профильный нейрохирургический центр. Но эти усилия оказались тщетными. Вечером третьего июня Кирилл умер.

Пятилетний мальчик, в которого стреляли полицейские, умер, не приходя в сознание: https://t.co/qIvujZ52KC — NEWSONE (@NewsOne_TV) June 3, 2019

Правоохранители поначалу пытались замять дело. На сайте областного управления полиции утверждалось, что мальчик получил смертельную травму в результате падения на асфальтобетонное покрытие и камень. Но скрыть огнестрельное ранение не удалось. Тогда была выдвинута еще одна более мягкая версия событий.

«Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе «пристреливал» ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок», — поправились в ведомстве.

Однако столичная прокуратура опровергла и эти сведения. Как выяснилось, полицейские стреляли рядом с детской площадкой просто ради развлечения, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Попытки руководства «отмазать» своих подчиненных успехом не увенчались. В отношении обоих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Киеве арестовали двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика.https://t.co/vzARWyJlew pic.twitter.com/UaWp9Ro5I7 — TUT.BY (@tutby) June 4, 2019

Трагедия в Переяславе-Хмельницком активизировала более широкую дискуссию о состоянии правоохранительной системы на Украине. Еще 9 мая близкий к президенту олигарх Игорь Коломойский похвалил полицейскую реформу и назвал главу МВД Арсена Авакова самым успешным министром в стране.

«Я считаю, что Аваков — самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Вообще практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Полиция у нас появилась, патрульная полиция», — заявил Коломойский.

Но едва ли такое мнение разделят простые украинцы, которым то и дело приходится сталкиваться с непрофессионализмом, равнодушием и безнаказанностью людей в погонах. Издание «Страна» поинтересовалось мнением действующих и бывших стражей порядка о причинах инцидента с пьяной стрельбой. Вердикт неутешителен: полиция разлагается на глазах.

По словам сотрудника одесского уголовного розыска Владимира, полиция давно уже комплектуется за счет сомнительных кадров, а профессионалы покидают службу.

«Вы еще не знаете, сколько в среднем штатных стволов теряют эти «новые». И сколько машин они разбивают. Все, кто хоть что-нибудь умеет и может делать руками, давно уехали», — рассказал оперативник.

В успехе «единственной успешной реформы» киевских властей сомневаются не только сами правоохранители. Известный блогер Макс Бужанский раскрыл глубинные причины трагедии в Переяславе-Хмельницком.

«Отставки нужно было требовать, когда толпа выродков нападает на колонну ветеранов. А полиция отворачивается. На оппозиционного политика, а полиция бездействует. Крушит памятник, а полиция наблюдает. Громит офис СМИ, а полиция не вмешивается. Можно перечислять бесконечно», — пишет Бужанский.

По его мнению, даже самые высокомотивированные люди в сложившихся условиях спустя недолгое время превратятся в «пьяную толпу, которая стреляет по банкам». С ним солидарна адвокат Елена Лукаш. Она подчеркивает, что плачевное состояние правоохранительной системы стало прямым следствием «революции достоинства».

«У нас есть две полиции: полиция которая убивает и полиция, которая бездействует, когда убивают. Других нет и быть не может. Государственный переворот стал примером того, как безнаказанно можно уничтожить правопорядок, грабить страну и воевать с собственными гражданами», — убеждена юрист.

Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими породило широкий общественный резонанс на Украине. Общественники призвали министра внутренних дел Арсена Авакова признать очевидный провал реформы и уйти в отставку.

Гибель ребенка, которого подстрелили полицейские: комментарий Зеленского - новости Украины - СЕГОДНЯ https://t.co/wHOhkZNaVX А ведь это же любимый вами Аваков развёл такое болото в полиции. — Мамай Сергей (@mamaisergei) June 4, 2019

«Аваков должен уйти в отставку. Реформа полиции провалена. Сколько еще должно произойти убийств, чтобы общество осознало глубину проблемы?» — пишет Юрий Подорожный.

Социальные сети пестрят подобными сообщениями.

Аваков повинен йти у відставку. Поліція реформа поліції провалена. Скільки іще вбивств має бути аби суспільство осягнуло глибину проблеми pic.twitter.com/1jlX8uPtf0 — Юрій Подорожній (@Podorozhnii_Y) June 4, 2019

Однако Арсен Борисович не посчитал нужным даже прокомментировать этот чудовищный случай. Глава МВД Украины как ни в чем ни бывало хвастается вертолетами, на которых ему недавно довелось полетать.

У Арсена Борисовича все хорошо.