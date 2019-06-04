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Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими возмутило украинцев

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Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими возмутило украинцев

Двое пьяных полицейских смертельно ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком на Украине.

По данным следствия, нетрезвые правоохранители развлекались стрельбой по бутылкам и банкам. В это время малыши играли на детской площадке в соседнем дворе. Одна из пуль угодила в голову пятилетнему Кириллу. Убийство возмутило украинцев.

«Был выстрел, тогда он упал, и у него потекла кровь со лба. Он упал и тогда Денис его на спину положил», — рассказал один из товарищей ребенка.

Полученная травма оказалась крайне тяжелой. Несколько дней медики боролись за жизнь Кирилла. Хирурги извлекли из его мозга обломки черепа. Достать пулю не представлялось возможным из-за слишком глубокого проникновения. На выходных ребенка доставили в столицу, где находится профильный нейрохирургический центр. Но эти усилия оказались тщетными. Вечером третьего июня Кирилл умер.

Правоохранители поначалу пытались замять дело. На сайте областного управления полиции утверждалось, что мальчик получил смертельную травму в результате падения на асфальтобетонное покрытие и камень. Но скрыть огнестрельное ранение не удалось. Тогда была выдвинута еще одна более мягкая версия событий.

«Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе «пристреливал» ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок», — поправились в ведомстве.

Однако столичная прокуратура опровергла и эти сведения. Как выяснилось, полицейские стреляли рядом с детской площадкой просто ради развлечения, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Попытки руководства «отмазать» своих подчиненных успехом не увенчались. В отношении обоих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Трагедия в Переяславе-Хмельницком активизировала более широкую дискуссию о состоянии правоохранительной системы на Украине. Еще 9 мая близкий к президенту олигарх Игорь Коломойский похвалил полицейскую реформу и назвал главу МВД  Арсена Авакова самым успешным министром в стране.

Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими возмутило украинцев

«Я считаю, что Аваков — самый удачный и профессиональный министр за  последние пять лет. И наименее скандальный. Вообще практически не скандальный. И который сделал реформу, которая худо-бедно работает. Полиция у нас появилась, патрульная полиция», — заявил Коломойский.

Но едва ли такое мнение разделят простые украинцы, которым то и дело приходится сталкиваться с непрофессионализмом, равнодушием и безнаказанностью людей в погонах. Издание «Страна» поинтересовалось мнением действующих и бывших стражей порядка о причинах инцидента с пьяной стрельбой. Вердикт неутешителен: полиция разлагается на глазах.

По словам сотрудника одесского уголовного розыска Владимира, полиция давно уже комплектуется за счет сомнительных кадров, а профессионалы покидают службу.

Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими возмутило украинцев

«Вы еще не знаете, сколько в среднем штатных стволов теряют эти «новые». И сколько машин они разбивают. Все, кто хоть что-нибудь умеет и может делать руками, давно уехали», — рассказал оперативник.

В успехе «единственной успешной реформы» киевских властей сомневаются не только сами правоохранители. Известный блогер Макс Бужанский раскрыл глубинные причины трагедии в Переяславе-Хмельницком.

«Отставки нужно было требовать, когда толпа выродков нападает на колонну ветеранов. А полиция отворачивается. На оппозиционного политика, а полиция бездействует. Крушит памятник, а полиция наблюдает. Громит офис СМИ, а полиция не вмешивается. Можно перечислять бесконечно», — пишет Бужанский.

По его мнению, даже самые высокомотивированные люди в сложившихся условиях спустя недолгое время превратятся в «пьяную толпу, которая стреляет по банкам». С ним солидарна адвокат Елена Лукаш. Она подчеркивает, что плачевное состояние правоохранительной системы стало прямым следствием «революции достоинства».

«У нас есть две полиции: полиция которая убивает и полиция, которая бездействует, когда убивают. Других нет и быть не может. Государственный переворот стал примером того, как безнаказанно можно уничтожить правопорядок, грабить страну и воевать с собственными гражданами», — убеждена юрист.

Убийство пятилетнего мальчика пьяными полицейскими породило широкий общественный резонанс на Украине. Общественники призвали министра внутренних дел Арсена Авакова признать очевидный провал реформы и уйти в отставку.

«Аваков должен уйти в отставку. Реформа полиции провалена. Сколько еще должно произойти убийств, чтобы общество осознало глубину проблемы?» — пишет Юрий Подорожный.

Социальные сети пестрят подобными сообщениями.

Однако Арсен Борисович не посчитал нужным даже прокомментировать этот чудовищный случай. Глава МВД Украины как ни в чем ни бывало хвастается вертолетами, на которых ему недавно довелось полетать.

У Арсена Борисовича все хорошо.

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Автор: Сергей Свазовский
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