Трамп назвал главную угрозу современности

Лондон, 4 июня. Распространение в мире ядерного оружия является, вероятно, главной угрозой современности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции.

«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — рассказал глава Белого дома.

В своей речи Трамп упомянул Иран, заявив, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

Глава Белого дома в очередной раз потребовал от всех союзников Соединенных Штатов по НАТО довести расходы на оборону до 2% ВВП.

«Чтобы отвечать на сегодняшние вызовы, все члены Альянса должны выполнять свои обязательства. У них нет выбора», — добавил американский президент.

Напомним, в 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III). Каждая из сторон должна была снизить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), тяжелых бомбардировщиков (ТБ), боезарядов и пусковых установок.

Договор остается в силе в течение десяти лет, то есть, до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет ( до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Тем не менее эксперты в США заявили, что Вашингтон располагает арсеналом в четыре тысячи ядерных боеголовок. На межконтинентальных баллистических ракетах установлено 1,7 тысячи боеголовок. По их словам, в резерве остается две тысячи боеголовок, 300 ядерных авиабомб расположены на военных базах США и 150 размещены в Европе.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно. Он также подчеркивал, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.