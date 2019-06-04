Малахов назвал «мракобесием» ритуалы фанатов Началовой на ее могиле

Москва, 4 июня. На ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обсудили шумиху вокруг «святости» Юлии Началовой и ее могилы на Троекуровском кладбище Москвы. Поклонники певицы утверждают, что место захоронения певицы обладает целительными свойствами, а саму Началову нужно причислить к лику святых.

Такое неожиданное заявление в эфире Первого канала сделала одна из фанаток артистки. Как утверждает Виктория Романова, она страдала от мигрени и глубокой депрессии, но когда стала приходить к могиле Началовой, ей стало гораздо лучше — сейчас женщина чувствует себя абсолютно здоровой. Поклонница также рассказала о чудесах, якобы сотворенных усопшей.

«Я хочу призвать причислить Юлию Началову к лику святых. На основании почитания при жизни и после – это, во-первых. Во-вторых, на основании фактов чуда на мощах», — заявила поклонница.

Малахов в свою очередь назвал происходящее «мракобесием». Телеведущий добавил, что помимо Романовой есть огромное число людей, которые занимаются тем же, что и она.

Ранее сообщалось, что на могиле Юлии Началовой фанаты заряжают воду и проводят ритуалы с землей с места захоронения, а ее крест якобы замироточил. Эту информацию прокомментировал друг покойной артистки Александр Панайотов. Он заявил, что, если бы Началова увидела на своей могиле банки с водой, она бы посмеялась.

«Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой», — пояснил Панайотов.

Напомним, артистка ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет, сообщает телеканал «360». По словам отца Юлии Началовой, у нее началось заражение крови и сердце просто не выдержало, пишет «Царьград».

Похороны артистки прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН. Спустя некоторое время на могиле стали собираться поклонники и проводить ритуалы — люди «заряжают воду», используют землю с ее могилы для лечения болезней.