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Валерия призвала запретить детям звезд участвовать в песенных конкурсах

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Валерия призвала запретить детям звезд участвовать в песенных конкурсах

Москва, 4 июня. Певица Валерия предложила запретить детям звезд участвовать в песенных конкурсах после скандала на шоу «Голос. Дети».

В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Валерия поделилась своим мнением о скандале на шоу «Голос. Дети». Певица отметила, что считает дочь Алсу Микеллу Абрамову «мегаталантливой». При этмо артистка заметила, что девочка боролась с соперниками не на равных условиях.

«Получается, что так или иначе есть своя аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери], — приводит ее слова РИА Новости. — Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это, наверное, неправильно».

Валерия убеждена, что «Микелла не была лучшей или худшей». Певица считает, что песню девочке для финала выбрали неудачно. Кроме того, композицию дочь Алсу исполнила «недостаточно эффектно» для ее голоса.

Валерия призвала запретить детям звезд участвовать в песенных конкурсах

Артистка выразила мнение, что детям звезд следует запретить участвовать в песенных конкурсах.

Напомним, 26 апреля состоялся финал шестого сезона проекта "Голос. Дети", который завершился скандалом. Результаты голосования свидетельствовали о победе дочери Алсу, однако большинство россиян завили, что данные были фальсифицированы. 

Первый канал после этого провел спецвыпуск передачи, в котором Микелла Абрамова решила не принимать участие. После этого в адрес Алсу посыпались многочисленные оскорбления.

Ранее, комментируя неприятную ситуацию, в которую попала Алсу, продюсер Иосиф Пригожин — супруг Валерии — посоветовал певице идти по жизни с высоко поднятой головой, не обращая внимания на тявкающих ей вслед завистливых «гиен».

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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