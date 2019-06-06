Сирийская армия обнаружила склад боеприпасов боевиков на севере Хомса

Дамаск, 6 июня. Силы безопасности Сирии конфисковали большое количество оружия и боеприпасов террористов в окрестностях северного Хомса, неподалеку от Тальбиссы и Ар-Растана, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Среди обнаруженного оружия были ракеты, броня, а также гранатометы и большое количество ящиков с гранатами. Все боеприпасы были спрятаны в штаб-квартире террористов, находящейся на севере сирийской провинции Хомс.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные находят оружие, брошенное незаконными вооруженными группировками перед уходом из провинции. Как правило, на тайники боеприпасов джихадистов сирийские военные натыкаются почти каждый день. Операция по прочесыванию освобожденных городов и населенных пунктов необходима для обеспечения безопасности в регионе — многие боевики перед уходом оставили не только оружие, но и самодельные взрывные устройства, а также мины-ловушки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские силы безопасности в рамках совместной работы с подразделениями сирийской правительственной армии обнаружили в южном регионе Сирии оружие и боеприпасы, в том числе американские ракеты TOW, которые были брошены боевиками перед уходом из региона.

По словам полевого источника, сирийским военным удалось изъять сотни тысяч патронов пулеметов, некоторые из которых были произведены израильскими силами, а также пулеметы калибра 12,7 мм и 14,5 мм и 23 мм в дополнение к числу противотанковых ракет.

Наличие подобного оружия у террористических группировок является ярким доказательством поддержки, получаемой боевиками со стороны ряда западных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки.