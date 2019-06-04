Зеленский в Брюсселе заявил о готовности вести переговоры с РФ

Брюссель, 4 июня. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей. Об этом президент Украины заявил на брифинге с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал глава украинского государства на брифинге.

Во вторник украинский лидер прибыл в столицу Бельгии с первым рабочим визитом. У него запланирован ряд переговоров. Зеленский уже встретился с руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются на международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются.