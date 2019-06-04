Трамп назвал кандидатов, которые смогли бы справиться с ролью премьера Британии

Лондон, 4 июня. Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон и нынешний глава дипломатического ведомства Джереми Хант хорошо бы справились с обязанностями премьер-министра, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер признался, что ему импонирует и Джонсон, и Хант.

«Я знаю Бориса, он мне нравится и нравится уже давно. Мне кажется, что он бы хорошо справился [с ролью премьер-министра]. Мне также нравится Джереми, и я думаю, что он бы тоже справился хорошо», — сказал глава Соединенных Штатов на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

Трамп не ответил на вопрос о том, может ли он подтвердить сообщения телеканал Sky News о запланированной у него встрече с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майклом Гоувом, который вместе с Хантом, Джонсоном и другими кандидатами будет бороться за пост главы правительства после ухода Мэй.

«Майкла я не знаю. Джереми, скажи мне, он как – справится?» — пошутил глава Белого дома, обращаясь к Ханту.

Шутливое высказывание Трампа вызвало улыбку у британского премьер-министра и смех у аудитории.

Напомним, в конце мая Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня из-за невозможности реализовать выход Британии из Евросоюза. Она будет занимать пост главы правительства до тех пор, пока партия не выберет нового лидера.