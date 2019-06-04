Путин заявил, что Россия должна забыть позорное словосочетание «обманутый дольщик»

Москва, 4 июня. Российские власти должны приложить максимум усилий, чтобы словосочетание «обманутый дольщик» ушло в историю. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с правительством.

При этом он подчеркнул, что урегулирование строительной отрасли не должно навредить застройщикам.

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшую пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания как «обманутый дольщик», — отметил глава государства.

Напомним, что с 1 июля в России вводятся новые правила долевого строительства, которые должны защитить дольщиков от махинаций недобросовестных застройщиков. Теперь все собираемые с жильцов средства будут заноситься на специальные эскроу-счета, доступ к которым строительная компания сможет получить только когда сдаст ключи.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от новых квартир до конца этого года. По словам Воробьева, в этом году планируется выдать 19,5 тыс. ключей обманутым дольщикам. В том числе и дольщиками «Урбан Групп», которая была признана банкротом летом 2018 года.

Аналогичное заявление в апреле сделал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Он сообщил, что 85% обманутых дольщиков Северной столицы получат свое жилье в этом году.