Кот Ларри из офиса Мэй использовал лимузин Трампа не по назначению

Лондон, 4 июня. Кот Ларри из офиса главы правительства Великобритании использовал лимузин президента США в качестве укрытие от дождя.

«Кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином «Зверь» Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда», — сообщил журналист телеканала NBC Билл Нили в своем микроблоге Twitter.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) 4 июня 2019 г.

Кот Ларри появился на Даунинг-стрит в 2011 году. Кот переехал туда вместе с семей Дэвида Кэмерона. Ларри стал первым домашним питомцем на Даунинг-стрит за последние 14 лет. До 1997 года в офисе премьер-министра Великобритании жил кот Хамфри, однако его отправили «на пенсию» после переезда туда Тони Блэра.

Напомним, 3 июня президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Программа визита включает встречу Трампа с членами королевской семьи, государственный прием, а также переговоры главой правительства Великобритании Терезой Мэй, которая в ближайшие дни покинет эту должность.

3 июня глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга прибыли на вертолете в Букингемский дворец, где их приняла королева Великобритании Елизавета. После завершения приветственной церемонии, Трамп и его супруга отправилась на обед с королевой Великобритании.

Стоит отметить, что визит Дональда Трампа в Лондон проходит на фоне потрясений в британской политике. 24 мая преёмьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении покинуть должность главы правительства 7 июня. Мэй заявила, что покидает свою должность, так как не смогла добиться от британского парламента поддержки соглашения по выходу Великобритании из ЕС.