Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Москва, 4 июня. Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в компетентности советников американского лидера Дональда Трампа.

Российский дипломат в интервью РБК прокомментировал заявление президента США о том, что Москва «уведомила его о выводе своих людей из Венесуэлы».

«Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией «Ростех», и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», — сказал министр иностранных дел России.

Глава дипведомства указал, что подобная информация взялась непонятно откуда. Он добавил, что произошедшее вызвало у него вопросы «относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не скрывала работу российских экспертов, которые обслуживают поставляемую в республику технику. Он добавил, что речь идет о 95 экспертах, которые в последний раз летали в Венесуэлу и выполняли там свою работу.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Россия сократила количество своих технических специалистов. В материале говорится, что число экспертов уменьшилось примерно с тысячи до нескольких десятков, отметил «НСН».