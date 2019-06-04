Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Харьков, 4 июня. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города, где на прошлой неделе националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову, покончить с «революционной целесообразностью майдана».

Обращение градоначальника появилось на официальном портале Харькова. Мэр обратил внимание на слова пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского о «правовой коллизии» в стране, возникшей из-за принятия закона о декоммунизации. Официальный представитель главы государства подтвердила право муниципальных образований самостоятельно решать вопросы сноса и сохранения исторических объектов.

Градоначальник напомнил, что именно из-за декоммунизации имя маршала стало политически неугодным на Украине. Хотя, согласно законодательству, исторические личности, освобождавшие страну от нацизма, не должны подпадать под запрет.

В результате, отметил мэр, экс-глава областной государственной администрации Игорь Райнин проигнорировал мнение горожан, проголосовавших против переименования проспекта Жукова. В минувшее воскресенье на акции против возвращения имени маршала в Харьков и во время сноса бюста присутствовали не более 200 человек, отметил Кернес, «в том числе и приезжие, радикально и националистически настроенные и ничего не знающие о роли Жукова в освобождении города».

Поэтому Кернес принял решение восстановить памятник маршалу, а вопрос о смене названия проспекта вынести на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

«Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой», — призвал мэр Харькова украинцев.

Напомним, 2 июня активисты националистических и радикальных партий снесли бюст маршала Жукова. Полиция не стала мешать им, в итоге на месте памятника установили государственный флаг Украины.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал произошедшее движением к «абсолютному, пещерному варварству».

Так называемую политику декоммунизации Киев начал проводить после 2014 года. В рамках нее на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, осенью 2017 года Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским». По оценкам экспертов, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

При этом, как пишет газета The Washington Post, многие украинцы не видят смысла в декоммунизации и, например, проводимом в ее рамках массовом сносе памятников Владимиру Ленину, стоявшему у истоков создания СССР.