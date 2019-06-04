Главные новости 4 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 4 июня.

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно вести разговоры о возвращении Крыма с Брюсселем. В Крыму отреагировали на план Зеленского обсудить возвращение полуострова с Брюсселем.

Народный мститель из Северодонецка сообщил корреспонденту ФАН о перемещении групп бойцов ВСУ у границы РФ и Украины. Народный мститель из Северодонецка сообщил о взятии под контроль ВСУ мостов у границы с РФ.

Антироссийский альянс в ПАСЕ рискует проиграть партию по блокировке участия России в Совете Европы, считает Алексей Пушков. Пушков оценил изменения в регламенте ПАСЕ.

Жители Украины анонсировали в соцсетях новую акцию протеста у здания МВД в Киеве в связи с убийством пятилетнего ребенка. Украинцы анонсировали новые протесты в связи с убийством ребенка пьяным полицейским.

Член СФ Олег Морозов прокомментировал заявление Бондаря по поводу возможного возвращения РФ в ПАСЕ. В Совфеде оценили реакцию Украины на возможное возвращение РФ в ПАСЕ.

Назван самый богатый рэпер в мире. Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером.

МИД Украины считает, что возвращение России в ПАСЕ «подорвет доверие» к организации. Замглавы МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в смерти мальчика будут «наказаны по справедливости». Зеленский прокомментировал смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских.

Владимир Зеленский обсудит стратегию «возвращения» Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО. Зеленский обсудит стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками ЕС и НАТО.

Вертолеты ВКС РФ, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время вылетов включают станции РЭБ из-за возможных провокаций ВСУ. Вертолеты ВКС РФ в Крыму включают станции РЭБ из-за возможных провокаций ВСУ.