Брюссель, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева. Об этом сообщила пресс-служба администрация главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

«Я лучше. Новый лучше старого», — заметил Зеленский по-английски.

Напомним, эта поездка в Брюссель стала первым официальным зарубежным визитом Зеленского. В столице Бельгии он встретится не только с Юнкером, но и с главой Евросовета Дональдом Туском, а также госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.