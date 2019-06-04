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Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

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Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Брюссель, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

Во вторник украинский лидер прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом. У главы украинского государства запланирован ряд встреч на высшем уровне.

Зеленский встретился с Юнкером, они пожали друг другу руки на фоне флагов Украины и Евросоюза, сообщил RT. 

На вопрос, не скучает ли Юнкер по пятому президенту Украины, он отметил, не разнимая рукопожатия: «У меня есть новый». После чего рассмеялся.

«Я лучше. Новый лучше старого», — сказал в свою очередь Зеленский по-английски.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет в Брюсселе встречи с руководителем Евросовета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, выборы главы украинского государства прошли в два тура. На первом туре никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры первого — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первого кандидата на пост главы Украины поддержали более 73% украинцев. Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая.

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Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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