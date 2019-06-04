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Принц Гарри отомстил Трампу за высказывание о «противной» Меган Маркл

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Принц Гарри отомстил Трампу за высказывание о «противной» Меган Маркл

Лондон, 4 июня. Принц Гарри показательно игнорировал президента США Дональда Трампа во время приема американского лидера в Великобритании.

Накануне Трамп прилетел в Великобританию, где пробудет три дня. Американский лидер встретился с королевской семьей в Букингемском дворце, однако не все были рады там его появлению.

Журналисты британского таблоида The Mirror констатировали, что принц Гарри показательно игнорировал Трампа. Герцог Сассекский всем видом показывал пренебрежение к именитому гостю. Молодой человек старался находиться в отдалении от Трампа и его супруги Мелании, пока американцы рассматривали картины, представленные в Королевской галерее.

«Он стоял в конце комнаты, покачивался на каблуках и выглядел незаинтересованным», — рассказал СМИ один из очевидцев событий.

Журналисты предположили, что это была месть за высказывание Трампа в адрес Меган Маркл. Президент США в интервью британскому таблоиду The Sun назвал герцогиню Сассекскую «противной».

Принц Гарри отомстил Трампу за высказывание о «противной» Меган Маркл

Вероятно, нелюбовь Трампа к супруге принца Гарри в свою очередь связана с ее недовольством его избирательной кампанией. Маркл заявила, что она была откровенно женоненавистнической и противоречивой.

Британские СМИ уточнили, что герцогини Сассекской не было на встрече с американским политическим лидером и его супругой в Букингемском дворце.

3 июня, подлетая к Лондону, на своей странице в Twitter Трамп раскритиковал мэра города, назвав его «законченным неудачником».

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Автор: Катерина Иванова
Источник: The Mirror
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