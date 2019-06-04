Претендент на пост премьера Великобритании отказался от встречи с Трампом

Лондон, 4 июня. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается главным кандидатом на пост премьер-министра, отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Джонсон заявил во время 20-минутного телефонного разговора с американским лидером.

Экс-министр отметил, что у него уже запланировано мероприятие на вторник. Политик планирует встретиться с другими кандидатами на пост премьер-министра. При этом, как утверждает источник из окружения Джонсона, сама беседа прошла в дружеской атмосфере.

Как сообщают британские СМИ, Джонсон является фаворитом гонки за пост премьер-министра. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в мае объявила о своем решении уйти в отставку, сообщает НСН. Она также сложила с себя полномочия лидера Консервативной партии. Причиной отставки стала неспособность продавить через парламент условия выхода страны из Европейского Союза. По словам политика, она сделала все возможное для того, чтобы убедить парламентариев поддержать документ, однако так и не добилась успеха. Мэй настаивает на том, чтобы депутаты реализовали волю народу и считает недопустимыми попытки заморозить данный процесс.

Джонсон же, который с высокой долей вероятности, сменит Мэй на посту главы правительства, уже предложил «выбросить» подготовленное ею соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Вместо этого он предлагает взять на вооружение альтернативный план, который предусматривает так называемый «канадский вариант» свободной торговли с Европейским союзом. Речь политика была встречена собравшимися членами партии бурными аплодисментами.

