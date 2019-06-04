Донбасс сегодня: дончане сократили авиапарк ООС, офицер ВСУ наладил бизнес с военными ЛНР

Донбасс, 4 июня. Украинские войска вдвое нарастили обстрелы ДНР, дончане уничтожили беспилотник во время корректировки огня по мирному городу. СБУ пыталась завербовать луганчанина, но безуспешно. Украинский офицер торговал с ЛНР боеприпасами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска практически вдвое увеличили количество и интенсивность обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, следует из информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

За сутки были обстреляны 11 городов и поселков республики, по ним выпустили более 570 снарядов, гранат и мин различного калибра. Все обстрелы пришлись на Донецкое и Горловское направление обороны ДНР. Здесь украинские силовики применяли минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и вооружения боевых машин пехоты. Также активно применялись пулеметы и зенитные установки.

В Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по четырем населенным пунктам, сообщили офицеры представительства ЛНР в СЦКК. Ручные и станковые противотанковые гранатометы, 82-мм минометы и пушки БМП задействовали «освободители» Украины по поселкам республики.

Военные ДНР сбили беспилотник во время корректировки огня ВСУ

Качественно и результативно отработали военнослужащие Народной милиции ДНР на участке обороны Ясиноватой, чем сумели предотвратить куда более серьезные обстрелы района, сообщил официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов.

В районе Ясиноватой дончане уничтожили вражеский беспилотник прямо во время корректировки им огня по мирному населенному пункту. Видимо, таким образом украинские солдаты хотели подчеркнуть свою «любовь» к жителям Донбасса, раз готовы были прицельно бить по населенному пункту.

Сотрудники СБУ пытались завербовать бывшего военнослужащего ВСУ

Житель города Стаханова, что в Луганской народной республике, обратился в министерство госбезопасности ЛНР с заявлением о попытках его вербовки сотрудниками украинской Службы безопасности во время перехода линии соприкосновения. Информацию сообщили в отделе по связям с общественностью республиканской спецслужбы.

Как оказалось, молодой мужчина в 2013 году проходил службу в Вооруженных силах Украины и недавно при пересечении пункта пропуска Станицы Луганской был задержан украинскими спецслужбами. Сотрудники СБУ попытались склонить его к сотрудничеству, но Бугаев сразу после перехода на территорию ЛНР обратился к местным чекистам и рассказал о случившемся. Мужчина не будет привлекаться к уголовной ответственности в связи с тем, что добровольно сообщил о своей вербовке украинскими спецслужбами.

Украинский офицер наладил бизнес с военными ЛНР

Командир 2-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ подполковник Сущенко продал военнослужащим ЛНР два ящика с боеприпасами, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Офицер еще в мае вышел на связь с луганчанами и предложил наладить бизнес по сбыту боеприпасов. Для реализации сделки военнослужащими ВСУ был организован тайник, куда были помещены ящик с патронами и ящик с гранатами. Из сообщения Филипоненко следует, что сделка состоялась.

Как уточнил представитель Народной милиции ЛНР, на данный момент в штабе 25-й бригады работает комиссия Генштаба ВСУ. Уже сейчас выявлена недостача около 10 000 боеприпасов — как патронов к стрелковому оружию, так и артиллерийских снарядов. О мотивах украинского офицера не сообщается.