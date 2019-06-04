Трамп заявил, что спецслужбы США и Великобритании уладят разногласия по Huawei

Лондон, 4 июня. Сотрудничество британской разведки с китайской компанией Huawei не повлияет на отношения США и Великобритании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Журналисты напомнили Трампу об участии китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной сети пятого поколения, а также поинтересовались, как данный факт повлияет на сотрудничество спецслужб США и Великобритании.

Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Лондон смогут урегулировать любые разногласия и сохранить сотрудничество между своими спецслужбами.

«Мы абсолютно точно добьемся договоренности по Huawei и всему остальному. Между нашими разведывательными службами существуют невероятные отношения. И мы сможем урегулировать любые разногласия», — заявил Трамп.

Напомним, в 2018 году власти США обвинили компанию Huawei в промышленном шпионаже. В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, после чего ряд крупных американских компаний приостановили сотрудничество с Huawei.