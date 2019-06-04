Расчувствовавшийся Трамп нарушил протокол прикосновением к Елизавете II

Лондон, 4 июня. Президент США Дональд Трамп по время визита в Лондон допустил секундное нарушение протокола, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы II, или, по крайней мере, чуть не коснувшись. Об этом свидетельствует запись с государственного банкета, устроенного в его честь в Букингемском дворце.

Трамп, который несколько раз «отличился» во время прошлогоднего визита в Британию, в этот раз старался идеально соблюдать все протокольные требования. Однако очередная «оплошность» все же произошла после того, как глава Белого дома произнес речь, в которой восхитился королевой.

Поднимая тост, Трамп поблагодарил Елизавету II не только за радушный прием, но и за прекрасную погоду, чем вызвал у королевы улыбку, передает «Аргументы и Факты». Расчувствовавшийся глава Белого дома затем нарушил протокол прикосновением к королеве.

Стоит отметить, что куда более грубое нарушение протокола в свое время допустила бывшая первая леди США Мишель Обама. Как пишет «Вечерняя Москва», супруга 44-го главы Белого дома Барака Обамы не просто дотронулась до королевы, а обняла ее. Елизавете Второй, чтобы не допустить неловкости, пришлось ответить тем же.

При этом, как подчеркивает «Царьград», 45-й президент США и его жена Мелания за год успели нарушить половину установленных правил. К примеру, британская королева летом прошлого года вынуждена была ждать Трампа и его супругу, приглашенных на чаепитие, на протяжении десяти минут. Однако глава Белого дома всячески опровергал эту информацию, подчеркивая, что, наоборот, это ему пришлось ожидать высокопоставленную персону.

В нынешний визит Трамп отличился не только тем, что коснулся спины Елизаветы II, но и тем, что не узнал подарок, преподнесенный им королеве в прошлом году. По словам директора Королевской коллекции Тима Нокса, в Букингемском дворце королева подвела президента США к оловянной статуэтке лошади чистокровной породы. Когда у Трампа спросили, узнает ли он статуэтку, он ответил отрицательно.