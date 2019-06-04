Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Белград, 4 июня. Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

На кадрах видно, что косовские полицейские задерживают российского дипломата у его автомобиля с символикой ООН. При этом они бьют его лицом о борт автомобиля, а затем уводят.

Косовский спецназ под предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая провел операцию на севере края. В результате беспорядков пострадали несколько десятков сербов и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.

Накануне россиянина посетил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, он пожелал Краснощекову скорейшего выздоровления.

Минобороны Сербии сообщило, что «в ходе операции в Военно-медицинской академии был исправлен перелом скулы и предотвращено распространение осложнений на часть костных и мозговых структур, а также на глаз».