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Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

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Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Белград, 4 июня. Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

На кадрах видно, что косовские полицейские задерживают российского дипломата у его автомобиля с символикой ООН. При этом они бьют его лицом о борт автомобиля, а затем уводят.

Косовский спецназ под предлогом борьбы с организованной преступностью 28 мая провел операцию на севере края. В результате беспорядков пострадали несколько десятков сербов и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков.  

Накануне россиянина посетил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, он пожелал Краснощекову скорейшего выздоровления.

Минобороны Сербии сообщило, что «в ходе операции в Военно-медицинской академии был исправлен перелом скулы и предотвращено распространение осложнений на часть костных и мозговых структур, а также на глаз».

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Автор: Данила Копп
Источник: ТВ Мост
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