Знаменитый фотограф Вяткин оценил обновленный «Зенит» за 5 тыс. евро

Знаменитый российский фотожурналист Владимир Вяткин уверен, что у обновленных фотоаппаратов «Зенит» есть будущее. О старте продаж модернизированных легендарных фотоаппаратов в России сообщила пресс-служба холдинга «Швабе». Само устройство было представлено осенью 2018 года на крупнейшей международной выставке в области фотоиндустрии Photokina.

«Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец, привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников «Зенита» и фотографов по всему миру», — подчеркнули представители холдинга.

По мнению генерального директора входящего в холдинг Красногорского завода имени Зверева Вадима Калюгина, начало продаж обновленного устройства можно считать «принципиально новым витком в истории всего бренда».

«Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта по возрождению легендарного отечественного бренда», — сказал в свою очередь исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Сам фотоаппарат располагает цифровой дальномерной камерой Zenit M, которая разрабатывалась на основе инновационной и универсальной камеры Leica M. Кроме того, гаджет оснащен выполненным из металла и стекла объективом Zenitar 35 mm с диафрагмой f/1.0. При этом, как особо отмечают разработчики, дизайн Zenit M, созданного для съемок в различных условиях, повторяет облик легендарных советских фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

Из-за того, что обновленный «Зенит» сделан на базе дорогостоящей Leica, его цена будет находиться в премиальном сегменте — от пяти до шести тысяч евро. Комментируя старт продаж новых «Зенитов», знаменитый российский фотожурналист, ведущий фоторепортер РИА Новости Владимир Вяткин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что его настораживает цена устройства.

«Ну, например, зачем мне лично покупать такой фотоаппарат, когда у меня профессиональное оборудование — Nikon, Canon, Leica, Sony, Fujifilm? Думаю, это никаким образом не сравнимо с «Зенитом». И это не потому, что я не патриот. Извините, вся наша фотоидустрия стояла на нуле, а тут вдруг очнулись, изобрели что-то и начали продавать. Покупать кота в мешке за такие деньги вряд ли кто-то осмелится», — говорит фотограф.

По мнению собеседника ФАН, новое устройство необходимо пробовать в работе, и только тогда можно будет в полной мере оценить все его возможности.

«Конечно, нельзя заочно говорить, что фотоаппарат плохой. Если бы я, условно, месяц им поснимал в экстремальных условиях — на морозе, в жару, в песках, в тропиках — и одновременно снимал тем, что у меня есть и «Зенитом», мог бы сделать сравнительный анализ. Вдруг действительно может быть чудо. Русский человек может совершать чудеса, но не на пустом месте. Воссоздать легендарный аппарат (в «Швабе». — Прим. ФАН) могут, но проблема в том, что я никогда не снимал отечественными брендами в рамках профессиональной фотографии. Да, в самом начале своей карьеры, в конце 60-х — начале 70-х я вынужден был в армии снимать «Зенитом», и наша оптика была весьма неплоха, но ее нельзя сравнивать с профессиональным оборудованием», — продолжает Владимир Вяткин.

Тем не менее, знаменитый фотокорреспондент пожелал успехов производителю и предположил, что российская индустрия производства фотоаппаратов при должном подходе может достичь определенных успехов на мировом рынке.

«Дай бог нашим инженерам, нашей индустрии достичь чего-то, дойти до какого-то, если не мирового, то европейского уровня. Это любопытно, неужели мы живем в стране, где кто-то подумал о фотоиндустрии? Я всегда считал, что Россия — это страна не визуальной культуры, но не потому, что у нас не было, нет и не будет великих — они были, есть и будут, просто нас мало знают. А я говорю о том, что общественное сознание не видит в фотографе производителя материальных и культурных ценностей. И вдруг возрождается фотопромышленность, фотоиндустрия», — заключил фотограф.

Напомним, «Зенит» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся в Советском Союзе с 1952 года. В общей сложности было выпущено чуть менее 40 тысяч таких камер.

Справка: Владимир Вяткин — знаменитый российский фотожурналист, ведущий фоторепортер «РИА Новости»/МИА «Россия сегодня», шестикратный лауреат и трижды член международного жюри World Press Photo. Участник множества специальных проектов для National Geographic, автор фоторепортажей из горячих точек: Афганистан, Никарагуа, Югославия, Чечня.