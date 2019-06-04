Путин проверит, как завод «Кристалл» устранял выявленные нарушения

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин призвал выяснить, как была построена работа по устранению недостатков на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Российский лидер напомнил, что нарушения были выявлены в ходе проверки в апреле.

«Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка», — пояснил он.

Внеплановая проверка прошла 15 апреля этого года. Она вскрыла 35 нарушений пожарной безопасности. В соответствии с актом проверки руководству предприятия был установлен срок устранения всех недостатков до 26 августа.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю», — подчеркнул глава государства.

ЧП на предприятии произошло днем 1 июня. В цехе по производству тротила прогремело три взрыва. После этого возник пожар. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 800 квадратных метров на объектах завода. Кроме того, огонь перекинулся и на прилегающий лесной массив, распространившись на площади 400 кв. метров.

По последним данным, число пострадавших в результате взрывов составляет 116 человек, 18 из них госпитализированы, состояние одного человека медики оценивают как тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.