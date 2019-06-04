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Космический корабль «Прогресс МС-10» вывели с орбиты и затопили в Тихом океане

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Космический корабль «Прогресс МС-10» вывели с орбиты и затопили в Тихом океане

Москва, 4 июня. Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-10» 4 июня был отстыкован от Международной космической станции, выведен с орбиты Земли и затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом передает Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

«Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана. ТГК «Прогресс МС-10» находился в составе орбитальной станции с 18 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

В апреле этого года космический грузовик «Прогресс МС-11» установил рекорд, долетев до МКС за 3 часа 20 минут по сверхкороткой схеме. Корабль доставил на борт орбитальной станции топливо, воду и другой необходимый груз.

«Прогресс МС-11» является последней модификацией кораблей серии «Прогресс». Она пришла на смену «Прогрессу М-М». Первый корабль серии «Прогресс МС» был запущен к МКС в декабре 2015 года.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
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