Пользователи могут перейти на другие сервисы после требований ФСБ к «Яндексу»

Москва, 4 июня. Пользователи могут отказаться от «Яндекса» и уйти на другие сервисы после требований ФСБ передать ключи шифрования. Отказ от площадки может стать формой пассивного протеста, считает координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

Эксперт подчеркнул, что обычно пользователи испытывают недоверие к государственным органам, ведущим расследование по подобным делам. Причем это не является российской особенностью, поскольку такое поведение характерно и для жителей других стран.

«Пользователи опасаются за свою конфиденциальность и за избыточный доступ правоохранителей к тайне их жизни», — сообщил Парфентьев.

Специалист отметил, что по этим причинам люди переходят с сервиса, ставшего для них небезопасным, на другие платформы. Это можно считать стратегией пассивного сопротивления. При этом иностранные правоохранители могут иметь доступ к альтернативным площадкам, но пользователи обычно считают этот факт не таким опасным, как «возможности локальных претензий», отметил эксперт.

Парфентьев подчеркнул, что удаление данных пользователя с сервиса не дает гарантии, что эта информация не будет восстановлена позже. Эксперт рассказал телеканалу «360», что уже были случаи, когда правоохранители программно-техническим способом получали стертые ранее данные.

Напомним, «Яндекс» отказался передавать ФСБ ключи шифрования от сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Официальные представители организации заявили, что компания полностью соблюдает российское законодательство. «Царьград» сообщает, что данная ситуация не грозит «Яндексу» отключением.