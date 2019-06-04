«Победа» объяснила пассажирам, почему нельзя пересаживаться в самолете

Москва, 4 июня. Лоукостер «Победа» объяснил пассажирам, почему нельзя пересаживаться в самолете. Соответствующее сообщение обнародовала пресс-службе перевозчика.

Выбор места в самолете для пассажиров «Победы» платный. Эти условия доставляют дискомфорт путешественникам, в частности членам одной семьи, которые вынуждены лететь в разных концах салона. Особое возмущение людей вызывают действия бортпроводников, которые следят, чтобы никто не менялся местами.

В авиакомпании объяснили, почему необходимо придерживаться таких строгих правил. Как оказалось, причин несколько. Одним из основных факторов является безопасность: в «Победе» уточнили, что не над всеми местами есть маски для младенцев. Кроме того, важными остаются маркетинговые требования: пассажиры должны доплачивать за возможность выбора места. Есть и технический момент: экипаж не может ждать, когда все пассажиры пересядут.

Среди перечисленных причин, почему нельзя пересаживаться в самолете, была и такая, которая несколько напугала пассажиров.

«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — рассказали представители лоукостера.

После волны возмущения из-за последнего аргумента в комментариях пост на странице «Победы» в соцсети «ВКонтакте» был удален. Скриншот записи опубликовал telegram-канал «Антиглянец», пишет Ura.Ru.

В конце мая гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков обратился к гендиректору оператора «Пулково» Владимиру Якушеву с просьбой разработать четкий порядок осмотра элементов летного поля, направленного на реальное выявление и обеспечение устранения факторов опасности.