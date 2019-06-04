США ужесточили санкции против Кубы

Вашингтон, 4 июня. Власти Соединенных Штатов ужесточили санкции против Кубы — запретили групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов, сообщил Офис по контролю над иностранными активами при министерстве финансов.

Начиная со среды будут, в частности, запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. Компании по-прежнему смогут обращаться к американскому руководству за лицензиями, однако будет действовать презумпция отказа в них.

Глава американского министерства финансов Стивен Мнучин заявил, что Куба «продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США».

В связи с этим, добавил американский министр, Вашингтон принял решение «обратить вспять ослабление санкций и других ограничений относительно кубинского режима», сообщил RT.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции «самого высокого уровня» в отношении Кубы из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.