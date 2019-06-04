Россиян предупредили об угрозе «мусорного коллапса»

Ростов-на-Дону, 4 июня. Мусорные полигоны заполнены в нескольких федеральных округах, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, предупредил россиян об угрозе замгенпрокурора Александр Буксман.

В Ростове-на-Дону во вторник прошло совещание о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Присутствовал на встрече генпрокурор Юрий Чайка.

Буксман отметил, что в настоящее время санитарным правилам не соответствуют 173 из 892 объектов. По его словам, в 38 регионах вовсе нет заводов по переработке мусора.

«Зачастую размещение ТКО осуществляется на объектах, не внесенных в государственный реестр», — добавил он.

Замгенпрокурора указал, что на начало 2019 года в центральной части России в 10 субъектах из 18 эксплуатировались полигоны, на 90% заполненные от проектной мощности.

«Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса», — заключил Буксман.

Напомним, с 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ними станут региональные операторы, которые будут заниматься транспортировкой, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, платить будут физические и юридические лица как за отдельную услугу.

С 1 января нынешнего года в рамках так называемой «мусорной реформы» на новую систему обращения с ТКО перешло более 80% регионов страны. Президент РФ Владимир Путин призвал рассматривать все обращения граждан в сфере переработки и вывоза мусора.

Ранее стало известно, что в России планируется к внедрению система сортировки мусора с помощью нейросетей. Инновационная новинка сейчас разрабатывается специалистами компании «Лаборатория машинного обучения».