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Росстандарт рассказал, какие советские ГОСТы будут отменены

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Росстандарт рассказал, какие советские ГОСТы будут отменены

Москва, 5 июня. Росстандарт в ближайшие два года планирует провести аудит на предмет актуальности существующих с советских времен ГОСТов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что из 37 тыс. действующих в России стандартов около 10 тыс. были приняты до 1992 года. Целый ряд советских ГОСТов уже успели утратить актуальность в виду выхода из употребления некоторых товаров. Речь, в частности, идет о печатных машинках, ЭВМ на перфокартах и проводных пультах дистанционного управления.

Кроме того, необходимо пересмотреть ГОСТы, предъявляющие требования к выделке шкур диких животных, таких как белые медведи, поскольку некоторые виды с тех пор успели попасть в Красную книгу. Главным образом проверке будут подлежать стандарты, которым 27 и более лет, пишет «Парламентская газета».

«Безусловно, в этом массиве остаются стандарты с требованиями, не потерявшими свою актуальность — например, стандарты на крепежные детали, оснастку, величину резьбы, а также на продукцию промышленного применения», — пояснили в Росстандарте.

 

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Автор: Антон Соколов
Источник: Парламентская газета
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