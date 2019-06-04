Росстандарт рассказал, какие советские ГОСТы будут отменены

Москва, 5 июня. Росстандарт в ближайшие два года планирует провести аудит на предмет актуальности существующих с советских времен ГОСТов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что из 37 тыс. действующих в России стандартов около 10 тыс. были приняты до 1992 года. Целый ряд советских ГОСТов уже успели утратить актуальность в виду выхода из употребления некоторых товаров. Речь, в частности, идет о печатных машинках, ЭВМ на перфокартах и проводных пультах дистанционного управления.

Кроме того, необходимо пересмотреть ГОСТы, предъявляющие требования к выделке шкур диких животных, таких как белые медведи, поскольку некоторые виды с тех пор успели попасть в Красную книгу. Главным образом проверке будут подлежать стандарты, которым 27 и более лет, пишет «Парламентская газета».