Путин встретится с генсекретарем ООН Гутеррешем на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент России Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Они обсудят взаимодействие РФ и ООН, а также другие актуальные вопросы глобальной повестки, сообщила пресс-служба президента России.

Владимир Путин ранее уже неоднократно встречался с генеральным секретарем ООН. Так, российский лидер принимал Гутерреша в Москве в июне прошлого года. Кроме того, генеральный секретарь приезжал на ПМЭФ в 2017 году. На предстоящей встрече Владимир Путин и Антониу Гутерреш, помимо других тем, обсудят ситуацию в Сирии, Венесуэле и вокруг КНДР.

Отметим, что Россия является страной-основательницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности. Российское правительство проводит линию на укрепление центральных позиций Организации Объединенных Наций в мировых делах. Отстаивание принципов верховенства международного права и Устава ООН является одним из приоритетов России. Также РФ поддерживает неприменение силы и недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны. Кроме того, российские власти отстаивают принцип суверенного равенства государств.

Напомним, ООН является крупнейшей в истории человечества международной организацией. В ее состав входят 193 государства. Устав Организации был подписан 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско представителями стран, участвовавших в войне против фашистской Германии и милитаристской Японии. Документ вступил в силу 24 октября 1945 года, когда СССР сдал правительству США 29-ю ратификационную грамоту. С этой даты и отсчитывается начало существования ООН.

Устав ООН является основополагающим международным документом, регулирующим взаимоотношения государств на мировой арене. Он устанавливает принципы и нормы поведения, которые отстаивает, в том числе, наша страна.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности с возможностью переизбрания на второй срок. Генсекретарь участвует в разрешении конфликтов и кризисов, а также руководит операциями ООН по поддержанию мира. Португалец Антониу Гуттереш возглавил секретариат Организации Объединенных Наций 1 января 2017 года.