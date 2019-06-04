Ушаков прокомментировал слова Трампа о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы

Москва, 4 июня. Россия не информировала третьи страны о работе своих специалистов в Венесуэле. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что российская сторона якобы проинформировала Вашингтон о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы.

По мнению Ушакова, заявление президента США основано на домыслах и не соответствует действительности. Помощник президента РФ напомнил, что Венесуэле находятся специалисты в военно-технической области, а также эксперты в области экономики.

«Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества, и сколько их на данный момент, — я просто не знаю», — отметил Ушаков.

Он также добавил, что работа российских специалистов в Венесуэле регулируется двусторонними соглашениями, поэтому Россия не информирует третьи страны по данному вопросу.

«Россия сотрудничает нормальным образом с действующим руководством Венесуэлы, естественно. Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Они, наверное, базируются на каких-то домыслах» — пояснил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Венесуэле работают российские специалисты, обслуживающие ранее поставленную в страну технику. При этом Песков опроверг заявление Трампа, отметив, что российская сторона не передавала США такой информации.

Напомним, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным главой государства». США и несколько европейских государств заявили о признании Гуайдо, а также потребовали провести внеочередные выборы президента. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом западные СМИ активно поддерживают Гуайдо, а также пытаются исказить реальную картину происходящего в Венесуэле. Именно для этого был запущен фейк о ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Венесуэлу, а также вброшено фейковое сообщение о «золоте Мадуро», якобы вывозимом российскими самолетами.