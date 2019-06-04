Детский омбудсмен предложит Госдуме запретить педофилам Интернет

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка внесет в Государственную думу предложения за введение дополнительных ограничений в отношении осужденных за сексуальные преступления против детей. Среди готовящихся инициатив — полный запрет на пользование сетью Интернет для преступников и постоянный пожизненный надзор за педофилами со стороны правоохранительных органов.

О планируемых методах профилактики преступлений сексуального характера в отношении детей в интервью Федеральному агентству новостей рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Предполагается, что аппарат омбудсмена внесет предложения напрямую в Госдуму: такая возможность у правозащитников появилась в связи с принятием в конце прошлого года федерального закона об уполномоченных по правам ребенка в РФ.

«Там целый спектр предложений: от перечня лиц (совершивших преступления сексуального характера в отношении детей. — Прим. ФАН) — его мы предлагаем иметь везде, чтобы никаким образом подобные люди не оказались рядом с детьми, — до увеличения сроков и ужесточения наказаний, которые, с нашей точки зрения, безусловно должны быть», — рассказала ФАН Анна Кузнецова.

По информации уполномоченного по правам ребенка, число преступлений, совершенных в отношении детей, за последние 3 года выросло на 38,2%. Если ранее каждое 31-е преступление совершалось в отношении ребенка, то теперь дети становятся жертвами каждого 21-го уголовно наказуемого действия.

При этом количество преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних, возросло примерно на 15%. Тревожную тенденцию в аппарате детского омбудсмена отметили еще в 2018 году.

«Еще в прошлом году — у нас тогда еще не было права обращаться самостоятельно в Государственную думу — мы входили в рабочую группу соответствующего комитета и участвовали в разработке законопроекта, ужесточающего наказание за педофилию. К сожалению, целый комплекс наших предложений не вошел, поэтому мы аккумулируем те вопросы и те предложения, которые у нас есть, и снова обратимся в Думу по вопросу ужесточения наказания по таким страшным преступлениям», — отметила омбудсмен.

Анна Кузнецова также добавила, что часть инициатив института уполномоченных по правам ребенка все-таки вошла в проект закона и документ был ими поддержан. Однако на данный момент закон так и не принят. По мнению уполномоченного по правам ребенка, к этой проблеме необходимо возвращаться.

«Здесь, конечно, мы будем в диалоге с коллегами и, я уверена, найдем оптимальное решение», — заключила Кузнецова.

Законопроект о внесении изменений в УК и УПК РФ в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних в итоге был принят Госдумой в первом чтении в июле 2018 года и должен был быть доработан.

Однако с тех пор к его рассмотрению так и не возвращались. Документ предполагает введение пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей.