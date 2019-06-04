Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи двух панд Московскому зоопарку

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин посетят Московский зоопарк, где пройдет церемония передачи ему двух панд, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд», — сказал помощник Путина.

Он добавил, что Путин и Си Цзиньпин придают большое значению этому мероприятию. Чиновник напомнил, что панда — национальный символ Китая.

По словам Ушакова, в Московском зоопарке откроется специальный павильон для панд, в церемонии открытия также примут участие лидеры России и Китая.

Чиновник также добавил, что Путин и Си Цзиньпин смогут ознакомиться с образцами продукции китайского автомобилестроительного завода Great Wall, который запустят в Тульской области.