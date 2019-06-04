Задремавшего под тост Елизаветы II Трампа сняли на видео

Лондон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп задремал на приеме в Букингемском дворце во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Mirror.

На видео попали кадры, на которых видно, как американский лидер задремал во время речи британской королевы об отношениях США и Соединенного Королевства. В определенный момент президент США резко поднял голову.

Президент США прибыл в Великобританию в сопровождении первой леди Мелании Трамп накануне, 3 июня, и пробудет там три дня. Нынешний визит американского лидера в Соединенное Королевство связан с большим количеством курьезов.

Глава Белого дома время визита в Лондон нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы. Это хорошо видно на записи государственного банкета в Букингемском дворце. Поднимая тост, Трамп поблагодарил Елизавету II за радушный прием и прекрасную погоду, чем вызвал у нее улыбку, пишет «Аргументы и Факты». Расчувствовавшийся Трамп не сдержался и нарушил протокол прикосновением к королеве.

Несколько раз американский президент «отличился» и во время прошлогоднего визита в Британию. Однако, куда более серьезное нарушение в свое время допустила бывшая первая леди США Мишель Обама. Как пишет «Вечерняя Москва», супруга Барака Обамы не только слегка дотронулась, а обняла королеву. Чтобы избежать неловкости, Елизавете II пришлось ответить тем же.