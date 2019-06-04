Эксперт пояснил позицию России по «домашней работе» Украины

Киеву нужно будет очень постараться, чтобы заинтересовать ДНР и ЛНР в диалоге. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

«Домашняя работа»

Перед встречей в «нормандском» формате Киеву нужно сделать «домашнюю работу», однако прикидок по проведению саммита пока еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что недавно российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат («нормандский»). Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и ее команда. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет», — заявил Песков, комментируя информацию о возможности проведении встречи «нормандской четверки» с участием глав РФ и Украины.

Новые подходы

Как отметил Евгений Валяев, российская сторона не единожды показывала Киеву, что, хотя и готова ожидать формирования новых подходов по решению донбасского конфликта от украинской стороны, но будет проводить самостоятельную политику по этому направлению и без каких-то шагов от новоизбранного президента Украины.

«Напомню, летом 2018 года жители народных республик Донбасса получили право находиться на территории Российской Федерации без ограничения по срокам пребывания. 19 декабря 2018 года вступил в силу президентский указ № 731, который дал право гражданам Украины просить на территории России о получении статуса политического беженца. А указ президента РФ № 187 от 29 апреля этого года упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил: эти шаги показывают, что у Москвы существует своя стратегия решения конфликта в Донбассе, а Киев в данном случае хоть и является важной стороной, но не той, от которой зависит будущее всего региона. И если Киев будет дистанцироваться от урегулирования конфликта, то этот процесс в любом случае будет происходить, но без участия украинской стороны. Киеву нужно понять, что не будет замораживания конфликта.

«Возвращение Леонида Кучмы на пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию донбасского конфликта не является шагом по формированию новых подходов. Это всего лишь попытка снова начать диалог. Но уже прошло много времени. Петр Порошенко его потратил, когда была возможность для диалога. ЛНР и ДНР научились жить и существовать без Киева и не стремятся к обязательному диалогу с Киевом. Зеленскому будет сложно снова заинтересовать Донбасс возобновлением диалога, если, тем более, не изменятся подходы Киева», — добавил Евгений Валяев.

Политолог выразил мнение, что на фоне последних заявлений, которые прозвучали от команды Владимира Зеленского по Крыму, какого-то существенного прорыва по линии Донбасса ожидать не стоит. Пресс-секретарь Зеленского заявила, что президент готов обсуждать с Брюсселем свое видение возвращения Крыма в состав Украины. Речь якобы идет о формировании новой стратегии по этому направлению. Но какой бы ни была новая стратегия, ее ожидает закономерный провал.

«Активность команды Зеленского по Крыму и Донбассу обусловлена скорее попытками держать в напряжении как можно большее число электоральных групп перед парламентскими выборами. Заявления об урегулировании донбасского конфликта и о возвращении Крыма в состав Украины — это лишь маркеры, с помощью которых новая украинская администрация работает с максимально широкой аудиторией, делая попытки зайти на территорию даже западных областей Украины. Того электората, который отдавал предпочтение Порошенко на президентских выборах», — считает Евгений Валяев.

По мнению эксперта, попытка новой власти Украины усидеть на двух стульях, понравиться и западному и восточному электорату может оказаться неверной. Тем более, когда у тебя в противниках не бывший президент с падающим рейтингом, а например, набирающий популярность Святослав Вакарчук со своей партией «Голос», который весьма четко старается формулировать будущее Украины.

Кровопролитный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока путем референдума провозгласили независимость от центральной власти, сформировав Донецкую и Луганскую народные республики. В свою очередь Киев отказался признавать независимость Донбасса и начал так называемую антитеррористическую операцию с участием регулярной армии. По последним данным ООН, всего в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Россия не является участником конфликта, но оказывает гуманитарную помощь жителям народных республик.

Ранее ФАН сообщало, что ВСУ усилили обстрелы ДНР. Всего было зафиксировано 20 обстрелов населенных пунктов ДНР.