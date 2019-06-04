В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Пашиняна на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.

Встреча состоится 6 июня. Как уточнили в пресс-службе Кремля, на повестку будут вынесены актуальные темы стратегического партнерства двух стран, а также координация во внешнеполитической сфере, в том числе в рамках ООН, Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ.



Напомним, летом минувшего года на переговорах в Кремле Путин и Пашинян подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана. По мнению Путина, с учетом стратегического характера отношений стран, их встречи всегда востребованы.

Он подчеркнул, что Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, является партнером номер один в экономической сфере. Российское голубое топливо поставляется в республику на льготных условиях, бесперебойно снабжается российским топливом и Армянская АЭС.

С 2008 года «РЖД» реализует масштабную программу модернизации Армянской железной дороги (на сумму свыше 500 млн. долларов. — Прим. ФАН). «Банк ВТБ» вложил 340 млн. долларов в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском месторождении, а «РУСАЛ» инвестировал 130 млн. долларов в завод «Арменал». Активно развиваются и межрегиональные связи, в которые вовлечены около 70 субъектов РФ и практически все административно-территориальные единицы Армении.

Кроме того, в рамках программы сотрудничества на 2019-2021 годы продолжаются культурно-гуманитарные обмены. На сегодняшний день в российских вузах учатся почти шесть тысяч граждан Армении, причем более 1,5 тыс. из них — за счет федерального бюджета.