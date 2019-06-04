Товарищи и бывшие сослуживцы принесли цветы к месту гибели бойца ГРУ Белянкина

Москва, 4 июня. Товарищи и бывшие сослуживцы 24-летнего Никиты Белянкина возложили корзину с цветами к месту, где 1 июня в массовой драке был убит боец спецназа ГРУ, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На Новотушинской улице в подмосковном поселке Путилково организован стихийный мемориал, сюда несут цветы все, кого зацепила история Никиты.

Напомним, 1 июня Никита Белянкин вступился за парня, которого одновременно избивали около 20 человек около пивного бара в поселке под Красногорском.

Белянкин попытался распугать нападавших газовым пистолетом, но только переключил на себя внимание хулиганов. У одного из преступников оказался при себе нож, которым он пырнул Белянкина в грудь. Никита скончался на месте. По предварительной информации, спецназовец может быть похоронен уже завтра, если так решит его семья.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Следователи устанавливают роль каждого из них в совершенном преступлении.